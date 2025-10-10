Trasladan reo paraguayo a cárcel de alta seguridad tras presuntos chats sobre fiscal Pecci

El director de Establecimientos Penitenciarios, coronel Rubén Peña, dijo a EFE que Alexandre Rodrigues Gomes fue llevado el jueves por vía aérea desde el Centro de Reinserción Social de la ciudad de Encarnación hasta el Centro de Reinserción Martín Mendoza, de la ciudad de Emboscada, situada en la ciudad del mismo nombre (centro).

Peña indicó que Rodrigues Gomes estará bajo "un régimen especial con un protocolo diferenciado", es decir, con una celda individual, con hasta dos horas diarias para hacer ejercicios o caminatas y restricciones para las visitas de familiares.

Consultado al respecto, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, declaró a la radio ABC Cardinal que este es un caso con un "altísimo grado de responsabilidad" dado el "alto perfil" del acusado.

Rodrigues Gomes es hijo del diputado oficialista Eulalio 'Lalo' Gomes, fallecido el 19 de agosto de 2024 en un presunto enfrentamiento con la Policía durante un registro a su vivienda en la ciudad de Pedro Juan Caballero (norte).

Ese mismo día, la residencia de Rodrigues Gomes fue allanada y él terminó detenido tras refugiarse en una comisaría local.

Pecci fue asesinado a tiros por sicarios el 10 de mayo de 2022 delante de su esposa, la periodista Claudia Aguilera, en una playa de la isla de Barú, donde la pareja pasaba la luna de miel. Por este hecho, la Justicia colombiana condenó a siete personas como parte de la causa en ese país, que también derivó en detenciones en Venezuela y El Salvador.

Este jueves, ABC Cardinal y el diario ABC Color difundieron mensajes extraídos de la aplicación de encriptación Sky ECC, como parte de una investigación realizada por la Europol y que fue entregada a la Fiscalía de Paraguay.

En los chats, indican los medios, se menciona varias veces el nombre de Pecci, insinuando la "intención de asesinarlo".

Según la versión periodística, Rodrigues intercambia mensajes con Anderson Ríos Vilhalva, señalado como el "presunto pistolero", y quien fue detenido en febrero de 2020 en el operativo Alba, encabezado por Pecci, como parte de las investigaciones por el asesinato del periodista brasileño Leo Veras en Pedro Juan Caballero.