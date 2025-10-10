Tribunal guatemalteco retrotrae caso del ministro salvadoreño Bidegain contra su exesposa

Durante una audiencia celebrada este día, la jueza vocal del Tribunal Décimo de Sentencia Penal, Magda Martínez, anuló todo lo actuado en la demanda de Bidegain contra su exesposa en Guatemala, por lo que el proceso se retrotrae hasta el momento inicial de la denuncia.

De acuerdo con Townson, en 2021, luego de que el presidente salvadoreño Nayib Bukele lo nombrara ministro de Gobernación, Bidegain interpuso la denuncia en su contra al señalarla de generar daños a su honor y la acusó de calumnia y difamación.

La acción legal de Bidegain, que exige a Townson el pago de 500.000 dólares por daños y perjuicios, se originó luego de que ella utilizara las redes sociales para denunciar la existencia de una orden de captura internacional vigente en Guatemala contra el ministro.

La decisión de la jueza del Tribunal Décimo de Sentencia Penal se basa en el cumplimiento de una resolución previa de la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala, de mayo de este año, que falló a favor de Townson, al señalar que había existido una violación a su derecho a expresarse en redes sociales y porque hubo elementos en audiencias que no habían sido bien tratados.

En consecuencia, el proceso se ha retrotraído hasta el momento inicial de la denuncia, donde el tribunal competente deberá analizar si la querella de Bidegain es legalmente admisible o no.

Townson ha argumentado que la demanda no puede ser admitida debido a que Bidegain habría usado un mandato con documentos falsos, alegando que el ministro utilizó una certificación salvadoreña para su representación legal, a pesar de que ella afirma que él nació en México años antes.

La jueza Magda Martínez suspendió la audiencia, ya que para dar cumplimiento a lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad, requerirá unas certificaciones al Juzgado Duodécimo Penal, de donde venía la carpeta judicial antes del fallo del máximo tribunal guatemalteco.

El caso que enfrenta al actual ministro de Gobernación de El Salvador con su exesposa se origina desde 2015, cuando el Tribunal Duodécimo de Sentencia Penal para delitos de acción privada de Guatemala giró orden de captura en su contra, luego de que Townson lo denunciara desde 2012 por un caso de maltrato y violencia contra sus hijos.

Esta acción legal sigue a las denuncias realizadas por Townson, quien lo acusó de violencia física y psicológica en su contra y contra sus hijas. Bidegain, por su parte, ha demandado en al menos tres ocasiones a su expareja, por el divorcio en 2014, otra por violencia intrafamiliar y una por difamación.