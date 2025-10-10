Trump anuncia acuerdo con AstraZeneca para reducir precios de medicamentos en EEUU

Washington, 10 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que la farmacéutica británica AstraZeneca podrá ofrecer sus medicamentos a Medicaid, el programa de seguro médico para personas de bajos ingresos en EE.UU., a precios similares a los que ofrece en otros países desarrollados.