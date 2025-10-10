Una activista española presa en Israel pacta una multa con la Fiscalía y será deportada

Rigo es la última española que sigue detenida en Israel de esa flotilla, después de que todos los españoles del grupo de 49 que viajaban en ella hayan regresado ya a España, primero 21 y luego otros 27 en varios vuelos.

En concreto, Rigo asume una sanción de 2.600 euros (unos 3.000 dólares), confirmó este viernes a EFE su compañera en la flotilla Lucía Muñoz, concejala del partido izquierdista Podemos en el ayuntamiento de Palma, en las islas Baleares.

La Policía de Israel había presentado cargos contra Rigo y pedía prisión preventiva para ella, una de las personas detenidas cuando la Armada de ese país interceptó los barcos que se dirigían a la Franja palestina de Gaza en misión humanitaria la semana pasada.

Según el escrito de acusación, la activista se negó a entrar en la celda y agredió a una guardia mordiéndole la mano, causándole lesiones graves.

Según Podemos de las islas Baleares, la acusación contra Rigo es "infundada" y el proceso judicial ha estado marcado por "tratos injustos, humillaciones y arbitrariedades", según un comunicado en el que acusa a Israel de estar comprobando "hasta dónde llega su impunidad".

La concejala Muñoz tiene previsto donar su sueldo de este mes para pagar la multa impuesta a Rigo por Israel.

Todos los activistas españoles retornados coincidieron en denunciar el mal trato recibido en Israel tras ser detenidos.