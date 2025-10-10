Uno de cada tres médicos y enfermeras europeos sufre depresión o ansiedad, según la OMS

En concreto, uno de cada diez médicos y enfermeras declaró haber tenido pensamientos de que “sería mejor estar muerto o muerta” o de “hacerse daño” en las últimas dos semanas.

"Estos llamados pensamientos suicidas pasivos son conocidos por predecir futuros comportamientos suicidas", explicó la OMS.

Los resultados han sido publicados en el Día Mundial de la Salud Mental y se basan en la mayor encuesta realizada hasta la fecha sobre esta cuestión entre el personal de la sanidad europea.

El resultado fue la recopilación de más de 90.000 respuestas de médicos y enfermeras de 27 países de la Unión Europea, además de Islandia y Noruega.

Las respuestas obtenidas exponen situaciones más graves de lo que se sospechaba, con 1 de cada 3 médicos y enfermeras que dijo haber sufrido acoso o amenazas de violencia en el trabajo en el último año, mientras que el 10 % llegó a sufrir violencia física y/o acoso sexual.

También la carga de trabajo pesa sobre la salud física y emocional del personal de la sanidad. Uno de cada 4 médicos afirmó trabajar más de 50 horas por semana.

La falta de estabilidad del empleo igualmente pesa sobre estos profesionales europeos: casi un tercio (32 %) de los médicos y una cuarta parte (25 %) de las enfermeras tienen contratos de trabajo temporales, lo que está fuertemente vinculado a una mayor ansiedad.

Todo esto "revela el verdadero costo de años de inversión insuficiente en los sistemas y en el personal sanitario de Europa", sostuvo la organización.

Según las conclusiones de la encuesta, los médicos y enfermeras que trabajan sistemáticamente largas horas y hacen turnos (especialmente nocturnos) tienen muchas más probabilidades de estar deprimidos, ansiosos y de tener pensamientos suicidas, con una prevalencia entre éstos que es el doble con respecto a la población general.

La OMS ha planteado una serie de medidas concretas e inmediatas para remediar lo más urgente de esta situación, en particular la aplicación de una política de tolerancia cero ante la violencia y el acoso en los lugares de trabajo sanitarios, así como la reforma de los turnos y las horas extras "para poner fin a la cultura del trabajo hasta la extenuación".

Asimismo, propone aprovechar las tecnologías digitales, como la inteligencia artificial, y garantizar que cada trabajador sanitario tenga acceso a apoyo en salud mental confidencial y libre de estigma.