Varios centenares protestan en la sede de ICE Chicago donde permanece la Guardia Nacional

El despliegue del total de 200 soldados del cuerpo texano, que fue enviado por la Administración Trump esta semana para brindar protección a los agentes de ICE en sus redadas migratorias, está paralizado por el momento, después de que una jueza federal de Chicago restringiera ayer temporalmente su movilización.

La magistrada April M. Perry consideró que no existen "pruebas creíbles" de riesgo de "rebelión", argumento con el que los representantes del Departamento de Justicia (DOJ) trataron de justificar el envío de las tropas desde Texas.

A pesar de esta decisión, como cada viernes, centenares de manifestantes se congregaron a las puertas del citado centro de ICE, donde ni siquiera se ha facilitado el número ni el expediente de los presuntos criminales, según el Gobierno de Donald Trump, que permanecen privados de libertad dentro del recinto.

Esta mañana, cuatro helicópteros sobrevolaban el área y varias decenas de coches patrulla cortaron las calles aledañas en una protesta con, al menos, cincuenta agentes de la Policía de Chicago y que se desarrolló mayormente por la vía pacífica.

El único atisbo de tensión se produjo cuando tres manifestantes cruzaron la línea establecida para delinear el perímetro de la protesta e increparon a uno de los furgones de ICE que llegaba a las instalaciones.

Varios policías les propinaron golpes con porras de madera y los ciudadanos acabaron siendo detenidos, entre los abucheos del resto de personas congregadas hacia las fuerzas de seguridad.

"Fuera ICE de Chicago", "los inmigrantes son bienvenidos en nuestro vecindario" o "ningún ser humano es ilegal" fueron algunos de los mensajes que se podían leer en las pancartas de los manifestantes.

A las afueras de este centro de detención, semanas atrás se sucedieron escenas de mayor tensión, con la policía empleando la fuerza y disparando bolas de goma o lanzando gases lacrimógenos.

Además, también se decidió cercar el recinto con una valla metálica para evitar invasiones y la alcaldía de la ciudad, bajo administración del Partido Demócrata, fijó las seis de la tarde como hora límite para ejercer el derecho a la protesta en la zona; supuestamente para evitar mayores detenciones por parte de la policía.