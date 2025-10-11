Al menos 23 muertos en enfrentamientos entre pastores y agricultores en el sur de Chad

Según detalló a EFE por teléfono el comandante de la brigada local de la Gendarmería, Moussa Tchari, el conflicto se desató a partir de una disputa inicial por un pozo de agua, esencial para los residentes y para el ganado.

"Todo comenzó con un altercado entre dos niños y unos pastores cuyos animales se habían acercado a beber. La tensión creció rápidamente y, como resultado, los aldeanos mataron a dos pastores", explicó Tchari.

Frente a esta situación, los pastores se organizaron para responder y el número de muertos finalmente resultó en 23, incluyendo a 9 pastores y 14 agricultores.

Pero la violencia no se detuvo allí, destacó el comandante, sino que los atacantes también prendieron fuego a cuarenta casas de la comunidad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los enfrentamientos son un nuevo ejemplo de la fragilidad de la convivencia entre pastores y agricultores en el sur de Chad, donde la disputa por tierras de cultivo y pastizales se ha intensificado en los últimos años.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Chad es uno de los principales productores de ganado de África, con una ganadería extensiva basada en la trashumancia -pastoreo en movimiento-, que obliga a desplazar los animales en busca de agua y pastos.

La fuerte presión sobre los recursos ha deteriorado las relaciones entre pastores musulmanes nómadas y agricultores sedentarios, en su mayoría cristianos o animistas, con choques frecuentes en el sur del país y en otras zonas fértiles de su territorio.

Los campesinos acusan a los pastores de saquear sus campos haciendo pastar a sus animales o de asentarse en tierras que consideran suyas.

Además, desde hace más de un año, el este del país se ha convertido en un escenario de frecuentes enfrentamientos entre pastores y cuatreros procedentes de Sudán, agravados por el estallido de la guerra civil en ese país en abril de 2023.