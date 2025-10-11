Al menos 3 heridos por la explosión de un camión cargado de diésel en el centro de México

Los hechos ocurrieron a la altura del kilómetro (km) 72 de la carretera federal México-Puebla, en el municipio de Santa Rita Tlahuapan, Puebla, donde un camión cargado con diésel chocó contra otro vehículo, y posteriormente, volcó y explotó.

El gobierno municipal de Santa Rita Tlahuapan informó en un comunicado que la volcadura y explosión de dicho camión derivó en el cierre de ambos sentidos de la autopista, así como la activación "inmediata" de los protocolos de emergencia.

El ayuntamiento explicó que las acciones están enfocadas en controlar y sofocar el incendio, así como garantizar la seguridad vial.

Además, informó que se realizan "trabajos preventivos de evacuación en las viviendas y comunidades cercanas para salvaguardar la integridad de las familias".

En el sitio, se encuentran agentes de Protección Civil y de la Policía municipal, además de paramédicos, y se ha solicitado el apoyo de una unidad de Bomberos, agregó el municipio.

De acuerdo con los primeros reportes, el choque del camión provocó el derrame del combustible que generó un fuerte incendio, que de inmediato alcanzó al menos otros dos automóviles.

Videos que circulan en redes sociales muestran una columna de humo de gran magnitud, visible a varios kilómetros de distancia.

En respuesta, la Guardia Nacional de Carreteras informó del cierre total de dicho tramo de la autopista, así como la habilitación de dos desvíos, a la altura del km 63 (hacia Puebla), y del km 76 (hacia Ciudad de México).

Medios mexicanos reportan al menos tres personas lesionadas, entre ellos, el conductor del camión, quien estaría en condición grave.

Versiones apuntan a que el siniestro alcanzó varios vehículos y viviendas cercanas, lo cual no ha sido corroborado por las autoridades.

Este siniestro ocurre un mes después de la explosión de un camión de gas en la Ciudad de México, que ha dejado 31 personas fallecidas y 53 más lesionadas, nueve de ellas aún hospitalizadas.

El pasado 10 de septiembre, un camión cisterna con capacidad de 49.500 litros, se volcó y explotó, en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en Iztapalapa, uno de los accidentes más graves de los últimos años en la capital.

Tras la tragedia, las autoridades locales y federales anunciaron nuevas regulaciones para reforzar la seguridad en el transporte de combustibles y materiales peligrosos.

A nivel nacional, desde el 15 de octubre será obligatoria la verificación digital de las unidades mediante códigos QR, inspecciones periódicas certificadas, sistemas de control de velocidad y monitoreo por GPS.