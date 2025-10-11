Al menos 6 policías, 5 presuntos insurgentes y un civil mueren en un ataque en Pakistán

"En la noche del 10 al 11 de octubre de 2025, en un cobarde ataque terrorista, elementos khwarij pertenecientes al grupo proxy indio Fitna al Khwarij atacaron la Escuela de Formación Policial del distrito de Dera Ismail Khan", informó este sábado el ala de medios del ejército paquistaní (ISPR) en un comunicado.

El Ejército de Pakistán usa el término khwarij, que hace referencia a quienes abandonan el Islam, para describir a los miembros del grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) o talibanes paquistaníes, a quienes Islamabad acusa de estar apoyados por la India.

Según el ISPR, los atacantes trataron de vulnerar el perímetro de seguridad de la escuela de formación, pero sus planes "fueron rápidamente frustrados por la vigilancia".

"En su desesperación, los atacantes estrellaron un vehículo cargado de explosivos contra la puerta principal", detalló el Ejército paquistaní.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El ISPR especificó que las fuerzas de seguridad mataron a cinco presuntos insurgentes en el marco del ataque.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"En el intenso intercambio de fuego, seis valientes policías cayeron mártires tras mantener una heroica defensa. Además, doce policías y un civil inocente resultaron heridos", añadió el ejército.

Según las autoridades paquistaníes, los atacantes también irrumpieron en una mezquita del complejo de formación, donde mataron al imán.

Pakistán ha sido testigo en el último año y medio de un aumento de los ataques insurgentes, principalmente en las provincias occidentales de Khyber Pakhtunkhwa, fronteriza con Afganistán, y de Baluchistán, limítrofe con Afganistán e Irán y donde operan grupos separatistas a los que Islamabad acusa de terrorismo.

Pakistán y Afganistán comparten una porosa frontera de 2.600 kilómetros. Los ataques contra la Policía y contra efectivos de las fuerzas de seguridad y del Ejército son habituales en las zonas fronterizas.

Islamabad acusa a los talibanes, que lideran el vecino Afganistán desde agosto de 2021, de dar cobijo en su territorio a miembros del TTP -hermanos ideológicos de los fundamentalistas de Kabul- que llevan a cabo operaciones terroristas en zonas paquistaníes.

Ayer, los talibanes acusaron a Pakistán de haber violado su espacio aéreo en la víspera y de haber bombardeado un mercado civil en la provincia de Paktika.

Esta semana, al menos 56 presuntos miembros del TTP han muerto en operaciones del Ejército de Pakistán en Khyber Pakhtunkhwa.