Al menos tres lesionados por la explosión de camión cargado de diésel en centro de México

Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla informaron a EFE que el conductor del camión, identificado como Ricardo Islas Gordillo, resultó con quemaduras de tercer grado en todo el cuerpo, por lo que fue trasladado de emergencia al Hospital Integral de San Martín Texmelucan.

Islas Gordillo, de 39 años, conducía un camión cargado con diésel, el cual chocó contra otro vehículo, y posteriormente, volcó y explotó.

Las fuentes precisaron que los otros dos afectados fueron atendidos por paramédicos en el lugar por síntomas de crisis nerviosa.

Los hechos ocurrieron a la altura del kilómetro (km) 72 de la carretera federal México-Puebla, en el municipio de Santa Rita Tlahuapan, Puebla, poco antes de las 12:00 hora local (20:00 GMT).

El incidente provocó un incendio de gran magnitud cuyas llamas alcanzaron a otros dos vehículos, una camioneta Nissan tipo estaquitas y un tractocamión con caja seca.

Las autoridades señalaron que la cabina del tractocamión quedó completamente calcinada tras ser alcanzada por el líquido inflamable derramado.

Videos que circulan en redes sociales muestran una columna de humo de gran magnitud, visible a varios kilómetros de distancia.

Después de varias horas de trabajo, los bomberos de Puebla y del municipio de San Martín Texmelucan lograron sofocar el fuego, según los reportes oficiales.

En la acción también participaron agentes de la Policía estatal, Protección Civil, Guardia Nacional, Defensa y Caminos y Puentes Federales (CAPUFE).

Las autoridades confirmaron que el producto transportado por la pipa corresponde a diésel, derivado del petróleo, por lo que se mantiene una operación especial para el recubrimiento y limpieza de la carpeta asfáltica.

Añadieron que la autopista México-Puebla permanecerá cerrada por varias horas en ambos sentidos, a la altura del municipio de Tlahuapan, mientras continúan las labores de enfriamiento y retiro de las unidades incendiadas.

Este siniestro ocurre un mes después de la explosión de un camión de gas en la Ciudad de México, que ha dejado 31 personas fallecidas y 53 más lesionadas, nueve de ellas aún hospitalizadas.

El pasado 10 de septiembre, un camión cisterna con capacidad de 49.500 litros, se volcó y explotó, en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en Iztapalapa, uno de los accidentes más graves de los últimos años en la capital.

Tras la tragedia, las autoridades locales y federales anunciaron nuevas regulaciones para reforzar la seguridad en el transporte de combustibles y materiales peligrosos.

A nivel nacional, desde el 15 de octubre será obligatoria la verificación digital de las unidades mediante códigos QR, inspecciones periódicas certificadas, sistemas de control de velocidad y monitoreo por GPS.