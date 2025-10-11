Asesinan a un matrimonio y su hijo en un ataque a una vivienda en el sur de Trinidad

La mujer, de 48 años, y su hijo, un jardinero de 25, murieron en el lugar a causa de los disparos, mientras que el padre, trabajador de la construcción y taxista, falleció en el Hospital General de San Fernando.

Una joven, esposa del hijo del matrimonio, resultó herida en el tiroteo y permanece hospitalizada en estado crítico, según el comunicado de la Policía trinitense.

Los hombres armados entraron por la puerta principal de la vivienda, realizando el tiroteo en el primer piso de la casa, y se cree que escaparon por una zona boscosa cercana.

Estos asesinatos ocurren apenas unas semanas después del asesinato de una adolescente de 13 años en la misma comunidad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En medio del estado de emergencia vigente, Trinidad y Tobago se ha visto afectada por una ola de violencia durante la última semana, con al menos 12 personas, entre ellas una mujer y un joven de 15 años, asesinadas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde allanamientos de morada hasta tiroteos callejeros, los asesinatos han conmocionado a las comunidades de toda la isla y han disparado la tasa de homicidios en lo que va de año a 288.