Bomberos cubanos controlan incendio en planta procesadora de mariscos y pescados

El incendio de mediana proporciones comenzó en la madrugada del sábado en la planta procesadora de mariscos y pescados y generó una columna de humo visible en varias zonas del municipio pinareño, según informó el portal web oficial Cubadebate.

Las autoridades locales detallaron que quedó un pequeño foco por extinguir en un corto período.

Agregaron que investigan las causas del siniestro y que, por el momento, no hay lesionados ni muertos, aunque recalcaron que las pérdidas económicas son “considerables”.

El director de la planta, Yordan Nogueira, declaró a la prensa local que “la industria no estaba trabajando en el momento de las llamas, por lo cual se evitó una tragedia mayor”.

Nogueira resaltó que no existe riesgo de escape de amoníaco, un químico utilizado en los sistemas de refrigeración que puede representar un peligro para la salud pública, precisó Cubadebate.

Sin embargo, las autoridades estimaron un daño económico significativo debido a que la planta es estratégica.

La empresa pesquera industrial La Coloma es “fundamental para la seguridad alimentaria del país, ya que se estima que aporta aproximadamente el 45 % de la langosta que se captura en Cuba y alrededor del 80 % del bonito que se comercializa”, acorde con la fuente.