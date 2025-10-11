Casi 70 desplazados muertos en ataques de las FAR en asediada región sudanesa de Al Fasher

Según uno de los desplazados en el campamento de Zamzam, Mohammed Khamis Doda, citado por el Sudan Tribune, un "dron lanzado por las Fuerzas de Apoyo Rápido bombardeó la escuela Dar Al-Arqam hoy, sábado, matando a 37 civiles, algunos de los cuales murieron quemados dentro de las aulas".

El viernes por la noche, el mismo campamento de Al Fasher, capital del estado occidental de Darfur Norte y último reducto del Ejército en el oeste de Sudán, fue objetivo de esta milicia paramilitar cuando atacaron también con drones y con artillería pesada los refugios subterráneos donde se alojaban los desplazados, en un ataque que dejó al menos 30 muertos, según este medio local.

Según las fuentes, los drones también persiguieron a quienes intentaron huir. De hecho, el ataque a la escuela se produjo después, pues allí fue donde llegaron decenas de personas intentando buscar un lugar seguro.

Estos ataques han acabado con gran parte del campamento, que alojaba a cientos de desplazados, la mayoría mujeres, niños y personas mayores, y también han dejado, junto a los 67 muertos, más de 40 heridos.

Al Fasher, que acoge a cientos de miles de desplazados por la guerra, está bajo asedio y continuos bombardeos de los paramilitares desde mediados de 2024, mientras el Ejército sudanés refuerza la ciudad porque su caída supondría dejar artillería de las FAR en Al Fasher, capital del estado occidental de Darfur Norte y último reducto del Ejército en el oeste de Sudán, informaron activistas.

La ONU estima que, desde el inicio de la guerra en abril de 2023, más de 13 millones de personas se han visto forzadas a huir de sus hogares dentro o fuera del país, mientras las víctimas mortales ascienden a decenas de miles, sin un registro preciso.