Cientos de mexicanos exigen "paz y justicia" tras el asesinato de un sacerdote en Guerrero

En la 'Caravana por la Paz y la Justicia' en Chilpancingo, capital de Guerrero, los asistentes afirmaron que la manifestación "no es en contra de nadie, sino en favor de todos".

La actividad, encabezada por la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa y el Diálogo Nacional por la Paz, congregó a más de 400 asistentes de todas las edades, la mayoría vestidos con ropa blanca, quienes viajaban en un centenar de vehículos.

Al frente de la caravana, se destacaba un carro de carga con cuatro sacerdotes en su plataforma, junto a una cruz grande de madera y la Virgen de Fátima, desde donde emitían mensajes, rezos y canciones que se escuchaban por toda la ciudad.

En su mensaje, el sacerdote y director del Centro Minerva Bello para víctimas de violencia, José Filiberto Velázquez, pidió protección para los párrocos que están en peligro, y advirtió que el asesinato de Bertoldo Pantaleón es testimonio de que el pueblo de México sufre.

"Ni un sacerdote asesinado más", expresó Velázquez.

El párroco avisó además que "la Iglesia no va a callar, no va a dejar de denunciar aquello que está mal", y resaltó que la caravana es un símbolo de la unión en la región "porque si han tocado a la Iglesia pueden tocar a cualquiera".

El ministro auxiliar de la Parroquia de la Santa Cruz, Juan Daniel Juárez Nava, puntualizó que la manifestación "es un clamor por todos, por todas, especialmente quienes han sido lastimados por la violencia".

"Como Iglesia nunca toleraremos un acto de violencia e injusticia para nadie y siempre levantaremos la voz. La muerte de padre Bertoldo no va a ser en vano, estamos más comprometidos para buscar paz", expuso.

La caravana partió del punto conocido como Tierras Prietas, en el acceso norte a Chilpancingo, sobre la Autopista del Sol y, tras recorrer calles y avenidas de la capital, culminó en el Santuario de los Mártires San Margarito y San David.

En las unidades fueron colocados globos y banderas blancas con mensajes como: "La paz está en nuestras manos", "Peregrinos de esperanza" y "Aunque a tu alrededor haya caos o incertidumbre, la paz de Dios puede habitar firme dentro de ti".

El lunes 6 de octubre, tras dos días desaparecido, el sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada fue encontrado muerto en el interior de su camioneta, en la carretera federal Iguala-Chilpancingo.

El viernes, la Fiscalía de Guerrero informó de la detención de un presunto coparticipe en el homicidio, quien fue identificado como Miguel Ángel 'N'.

Previamente, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, identificó como principal responsable del homicidio al "chofer" del párroco.

Pero el obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González, negó tener conocimiento de que el cura tuviera un "chofer".