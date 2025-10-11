Corte de apelaciones sostiene prohibición al despliegue de la Guardia Nacional en Chicago

El fallo, emitido por la corte de apelaciones del séptimo distrito, también dio luz verde para que los efectivos, enviados desde Texas, permanezcan en Illinois mientras la demanda inicial -presentada por los líderes demócratas del estado y la ciudad- se resuelve en un tribunal de menor instancia.

La decisión llega menos dos días después de que la magistrada April M. Perry bloqueara temporalmente el despliegue de los militares, que salieron desde Texas, un estado gobernado por un republicano ultraconservador, Greg Abbott, aliado cercano de Trump.

La jueza justificó su decisión al considerar que no existen "pruebas creíbles" de riesgo de "rebelión", argumento con el que los representantes del Departamento de Justicia (DOJ) trataron de justificar el despliegue.

Tras el fallo, el gobernador de Illinois, el demócrata J.B. Pritzker, escribió en X: "Donald Trump no es un rey y su administración no está por encima de la ley. Hoy, un tribunal confirmó lo que todos ya sabíamos", en una publicación más extensa.

Los enfrentamientos entre el presidente y las autoridades de Chicago han aumentado desde que hace un mes, cuando inició la operación Midway Blitz, liderada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE), como parte de su campaña de detenciones y deportaciones masivas de migrantes.

Las redadas han resultado en múltiples detenciones de personas de origen latino, principalmente con el objetivo de deportarlas, a tono con la dura política antiinmigratoria del Gobierno republicano.

Estas operaciones han provocado crecientes manifestaciones ciudadanas, donde agentes de la Patrulla Fronteriza dispararon el sábado en el área de South Side, lo que hirió a una ciudadana estadounidense.

Estadísticas oficiales sobre criminalidad del Departamento de Policía de Chicago muestran descensos interanuales, con una reducción de los homicidios del 28 % con respecto al mismo período del año pasado y de casi el 50 % con respecto a hace cuatro años.