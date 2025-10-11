Cuba expresa su apoyo y solidaridad a México ante las fuertes lluvias

“Expresamos nuestra solidaridad y apoyo al Gobierno y pueblo de México ante las víctimas y daños ocasionados por las inundaciones que afectaron a varios Estados de esa hermana nación”, afirmó el canciller cubano en sus redes sociales.

El mensaje de Rodríguez incluyó “sentidas condolencias a familiares y amigos de las víctimas”.

Las lluvias están asociadas a la tormenta tropical Raymond que se formó el jueves pasado frente a las costas del estado de Guerrero (oeste), según el Servicio Meteorológico Nacional.

El fenómeno ha provocado intensas lluvias en varios estados, en confluencia con los remanentes del huracán Priscilla y otros sistemas en el océano Atlántico.

Hasta ahora, se ha confirmado además una docena de desaparecidos por el deslave de cerros y la crecida de ríos que han generado fuertes inundaciones en los estados centrales de Hidalgo, Puebla, Querétaro, y en el estado oriental de Veracruz.