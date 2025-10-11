Cuba reconoce que hay nacionales involucrados "por su cuenta" en la guerra de Ucrania

“El Gobierno cubano ratifica categóricamente que Cuba no forma parte del conflicto armado en Ucrania, ni tampoco participa con efectivos militares allí, ni en ningún otro país”, afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores del país caribeño (Minrex).

La declaración del Minrex agregó que “los cubanos que participan en ambas partes del enfrentamiento armado han sido reclutados mediante organizaciones que no radican” en Cuba, “ni tienen vínculo alguno con el gobierno cubano”.

El Gobierno aseguró que tampoco dispone de información sobre los cubanos que “por su cuenta han participado o participan en las fuerzas militares de ambas partes en el enfrentamiento bélico”.

“Lo que es irrefutable es que ninguno de ellos cuenta con el estímulo, el compromiso o el consentimiento del Estado cubano para sus acciones”, indicó la Cancillería.

Cuba denunció hace cuatro días que EE.UU. “presiona” a otros países para que no voten a favor de la resolución que presenta anualmente en la ONU contra las sanciones de Washington.

Aunque el canciller de la isla, Bruno Rodríguez, no mencionó específicamente el motivo de sus afirmaciones, la agencia Reuters publicó, en base a un cable interno del Departamento de Estado al que tuvo acceso, que el principal argumento de Washington es que Cuba apoya “activamente” a Rusia en la invasión de Ucrania, “con hasta 5.000 cubanos combatiendo junto a las fuerzas de Moscú”.

Al respecto, La Habana respondió este sábado que esas son “imputaciones mendaces” de EE.UU. y “una acusación calumniosa que comenzó en 2023 por parte de algunos medios de prensa, sin aportar evidencias o fundamento de ningún tipo, y claramente cumpliendo un servicio encomendado”.

“El gobierno cubano, conforme a su legislación nacional y sus obligaciones internacionales, tiene una práctica de tolerancia cero al mercenarismo, la trata de personas y la participación de sus nacionales en cualquier confrontación armada en otro país, todos constitutivos de delitos con sanciones muy severas en el ordenamiento jurídico nacional”, refirió.

Agregó que en los últimos dos años ha sentenciado a 26 personas con penas de entre cinco y 14 años de prisión por el delito de mercenarismo.

En mayo pasado, la Asamblea de la Resistencia Cubana y el parlamentario ucraniano Maryan Zablotskyy denunciaron en Miami (EE.UU.) que Rusia ha reclutado hasta 20.000 cubanos, de los que entre 200 y 300 han muerto, para la guerra contra Ucrania con el apoyo del Gobierno de Cuba.

Las estimaciones provienen de datos de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, que reportó una lista de 1.028 mercenarios cubanos con contratos con las Fuerzas Armadas Rusas entre junio de 2023 y febrero de 2024.