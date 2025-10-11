El canciller cubano se reúne con su homólogo de Benín para fortalecer vínculos bilaterales

"En conversaciones oficiales con el canciller de Benín, Olushegun Adjadi Bakari, trasladé la plena disposición de Cuba de continuar fortaleciendo relaciones de amistad y solidaridad", señaló a través de la red social X a última hora del viernes Rodríguez.

"Expresé nuestro compromiso de trabajar para favorecer la cooperación bilateral en diversas áreas", añadió, sin dar más detalles sobre el encuentro.

Rodríguez inició este jueves su viaje continental en Togo, donde se reunió con el presidente del Consejo de Ministros (jefe del Gobierno) togolés, Faure Gnassingbé, y con su homólogo de ese país, Robert Dussey.

La Jefatura del Gobierno togolés indicó en un comunicado difundido a última hora del jueves que el ministro y Gnassingbé abordaron el aumento de la cooperación bilateral en los sectores biomédico, farmacéutico y agrícola.

"Lomés y La Habana desarrollan una asociación histórica, marcada por acuerdos en los ámbitos de la salud, la educación, la agricultura, el turismo y la inversión", detalló.

Según informó el Gobierno cubano, la gira incluirá también visitas a Etiopía y Uganda y, en éste último país, el jefe de diplomacia cubana participará en la Reunión Ministerial de Medio Término del MNOAL en Kampala.

"Este encuentro es un espacio importante para fortalecer la unidad y los principios de soberanía, paz y desarrollo entre las naciones miembros, áreas en las que Cuba ha sido un actor comprometido desde la fundación del Movimiento", precisó el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano (Minrex) en un comunicado.

Este es el segundo viaje oficial este año a África de Rodríguez, que ya viajó al continente el pasado marzo, en una gira que lo llevó a Sudáfrica, Etiopía, Burkina Faso, Nigeria, Ghana y Senegal.