El papa asegura que "la reflexión racional no es una amenaza para la fe"

Para este congreso titulado 'Aportes a las culturas: Filosofía, Cristianismo y América Latina', el papa de doble nacionalidad estadounidense y peruana aleja la lectura de "quienes han visto la reflexión racional, por surgir en un contexto pagano, como una amenaza que podría contaminar la pureza de la fe cristiana"

Por lo tanto, explica que los creyentes "no deben permanecer ajenos a las propuestas de las diversas escuelas filosóficas, sino más bien dialogar con ellas, partiendo de la Sagrada Escritura" y "de esta manera, el pensamiento filosófico se convierte en un espacio privilegiado para el encuentro con quienes no comparten el don de la fe".

"Sé por experiencia que la incredulidad suele estar vinculada a una serie de prejuicios históricos, filosóficos y de otra índole. Sin reducir la filosofía a una mera herramienta apologética, el bien que un filósofo creyente puede lograr mediante el testimonio de su vida es inmenso", asegura.

Asimismo cita a los santos Justino, Buenaventura y Tomás de Aquino que destacaron "con acierto que la fe y la razón no solo no se oponen, sino que se apoyan y complementan admirablemente".

Pero el pontífice también recuerda que es una ilusión "pensar que la razón y la voluntad por sí solas bastan para alcanzar la verdad" y en este sentido, recomienda "no olvidar que la filosofía, al ser una ardua tarea de la inteligencia humana, puede ascender a alturas que iluminan y ennoblecen, pero también puede descender a los oscuros abismos del pesimismo, la misantropía y el relativismo, donde la razón, cerrada a la luz de la fe, se convierte en una sombra de sí misma".