El temporal en España deja cortes de luz y vuelos retrasados en las islas Baleares

La dana Alice -que es el primer fuerte temporal con nombre en España- ha provocado averías y cortes eléctricos que han afectado a unos 900 usuarios en todas las islas Baleares, así como 17 vuelos cancelados o retrasados.

La tormenta ha descargado hoy "con más virulencia de la esperada", sobre todo en el caso de la isla de Menorca, donde se ha extendido el aviso naranja que en principio solo afectaba a Mallorca, Ibiza y Formentera (las otras islas que componen el archipiélago balear), explicó el director general de Emergencias del gobierno balear, Pablo Gárriz.

A causa de la tormenta eléctrica, ha habido regulaciones del tráfico aéreo en los aeropuertos baleares, que han sufrido retrasos y cancelaciones: 7 llegadas y 6 salidas en Palma y 2 llegadas y 2 salidas en Ibiza. Los puertos operan con normalidad, al igual que el aeropuerto de Menorca.

En la España peninsular también ha habido impactos de la tormenta, con cortes de carreteras y la interrupción de la circulación de metro y ferrocarril en algunos puntos de la Comunidad Valenciana (centro de la costa Mediterránea), epicentro de la DANA que el año pasado, a finales de octubre, dejó más de 200 muertos por inundaciones por las lluvias torrenciales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, en la provicia valenciana de Alicante, que ayer tuvo aviso rojo por las lluvias, han sido evacuados 60 vecinos de un pueblo, Pilar de la Horadada, por riesgos de inundaciones

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el aviso naranja por lluvias y tormentas activo en estas zonas se mantendrá hasta el sábado por la noche y luego descenderá hasta amarillo hasta final de la tarde del domingo.