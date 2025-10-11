Enfrentamientos entre Afganistán y Pakistán concluyeron a medianoche, según los talibanes

"Si la parte paquistaní viola nuevamente la soberanía de Afganistán, nuestras fuerzas armadas están preparadas para defender la Línea Durand del país y responderán de manera contundente", dijo el ministerio en un comunicado.

"Las Fuerzas Armadas del Emirato Islámico de Afganistán -como se autodenomina el Gobierno de facto talibán- realizaron esta noche una exitosa operación de represalia contra los centros de las fuerzas paquistaníes a lo largo de la Línea Durand, en respuesta a las repetidas violaciones de la soberanía de Afganistán por parte del ejército paquistaní y a los bombardeos en territorio afgano", dijo el Ministerio de Defensa Nacional.

Según Pakistán, los ataques lanzados esta noche por Afganistán fueron "no provocados".

Ambos países han atravesado una oleada de tensiones en los últimos días, especialmente el pasado viernes cuando, según Kabul, ataques aéreos paquistaníes impactaron en varios puntos dentro de Afganistán.

Además, en la última semana alrededor de 60 presuntos insurgentes del grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) o talibanes paquistaníes -hermanos ideológicos de los fundamentalistas afganos- murieron en operaciones del Ejército de Pakistán y en un atentado suicida contra una Escuela de Formación Policial. También fallecieron efectivos de las fuerzas armadas y de seguridad y un civil.

Los ataques de esta semana se produjeron en la conflictiva provincia de Khyber Pakhtunkhwa, fronteriza con Afganistán.

Pakistán ha sido testigo en el último año y medio de un aumento de los ataques insurgentes, principalmente en las provincias occidentales de Khyber Pakhtunkhwa y de Baluchistán, limítrofe con Afganistán e Irán y donde operan grupos separatistas a los que Islamabad acusa de terrorismo.

Pakistán y Afganistán comparten una porosa frontera de 2.600 kilómetros. Los ataques contra la Policía y contra efectivos de las fuerzas de seguridad y del Ejército son habituales en las zonas fronterizas.