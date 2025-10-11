Hallan 61 cadáveres de migrantes en el oeste de Libia en las últimas dos semanas

Al menos 15 cuerpos fueron exhumados la semana pasada durante una operación de inspección en Zuara, cerca del cruce con Túnez de Ras Ejder, mientras que otros 46 cadáveres fueron también hallados en diversos puntos del oeste durante las dos últimas semanas, detalló el servicio de emergencias.

El equipo de emergencias subrayó en una nota que "continuará su trabajo según los procedimientos establecidos de inspección, exhumación, autopsia y entierro" para preservar "la dignidad humana".

El pasado mes de febrero, las autoridades libias encontraron fosas comunes con decenas de cadáveres de migrantes subsaharianos en Kufra, ciudad sureña fronteriza con Sudán.

Desde 2011, fecha de derrocamiento del régimen de Muamar Gadafi, el país magrebí se convirtió en un territorio de tránsito masivo de migrantes hacia Europa, que provienen principalmente de los países del África subsahariana.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó en su último registro de julio de un total de 849.890 inmigrantes residentes en Libia, entre una población de más de siete millones de habitantes.

Según los datos de la agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) hasta el 5 de octubre, 45.871 de las 51.961 personas que alcanzaron costas italianas desde el norte de África en lo que va de año salieron de Libia, siendo el principal punto de partida hacia Europa en la ruta del Mediterráneo Central.