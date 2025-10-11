Hamás dice que las agresiones contra palestinos en Cisjordania son un plan de judaización

Abdurrahman Chadid, miembro de Hamás, urgió en el canal del grupo en Telegram a los organismos de derechos humanos y legales -tanto locales como internacionales- y la prensa a actuar de "manera urgente" para documentar estos incidentes y ejercer presión para detener las políticas coloniales de Israel.

"Los ataques brutales e intensos de los colonos, ayer y esta mañana, contra los campos, las casas y propiedades de los ciudadanos como ocurrió en los poblados de Aqraba y Beita, al sur de Nablus, y en la aldea de Umm Safa al norte de Ramala, revelan la determinación de la ocupación de seguir con la política sistemática de desplazamiento (... y) asentamientos en Cisjordania", dijo Chadid.

Chadid subrayó que esto se produce en un ambiente de total impunidad, y con el respaldo de soldados y policías.

La agencia de noticias palestina Wafa informó de que colonos israelíes atacaron este sábado a varios agricultores palestinos que recogían aceitunas en distintas zonas de Cisjordania, en una nueva ola de agresiones coincidiendo con la temporada anual de cosecha.

Según Wafa, al menos 20 personas fueron agredidas en la gobernación de Salfit, donde los colonos destruyeron varios vehículos y dispararon al aire para obligar a los palestinos a abandonar sus tierras, según la agencia.

Ataques similares se registraron en Burqa (norte de Ramala) y en las localidades de Jurish, Aqraba y Qablan (sur de Nablus), donde, según recogen medios palestinos, los colonos actuaron bajo la protección del Ejército israelí e impidieron a los campesinos continuar con la cosecha.

El viernes, varios colonos lanzaron un asalto contra los campos de Beita (sur de Nablus), hiriendo de bala y por golpes a al menos 30 personas, y dejando alrededor de una quincena de vehículos incendiados, según la agencia de noticias palestina.