Hiroshima y Nagasaki invitan a Trump para crear conciencia sobre las armas nucleares

"En este momento crítico para la humanidad, quisiéramos pedirle a usted, el presidente de una superpotencia nuclear, que visite las ciudades bombardeadas con armas atómicas", dijeron los alcaldes Kazumi Matsui, de Hiroshima, y Shiro Suzuki, de Nagasaki, en la carta remitida el viernes, según el sitio web del Ayuntamiento de Hiroshima.

También pidieron al mandatario estadounidense que escuche las voces de los supervivientes, conocidos como 'hibakusha', y tome conciencia de las consecuencias inhumanas provocadas por el uso de armas nucleares.

Los alcaldes explicaron que decidieron enviar la carta en este momento ante las gestiones para una posible visita de Trump a Japón, a finales de octubre. Según diversas fuentes, el mandatario estaría en Japón del 27 al 29 de octubre, como segunda parada de una gira que lo llevará también a Malasia y Corea del Sur.

Trump podría atender la invitación en consonancia con su intención de proyectarse como un mediador global, incluida su declarada aspiración al Nobel de la Paz.

El 6 y el 9 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó sendas bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, respectivamente, en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. . Se estima que la cifra acumulada de fallecidos por ambos bombardeos y sus secuelas asciende a 400.000.