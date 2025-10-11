Joe Dante: Si tuviera que hacer una película de Trump sería una nueva entrega de Gremlins

En un encuentro reducido con periodistas en el Festival de Cine de Sitges, que mañana le entrega el premio a su trayectoria -años atrás ya recibió la Máquina del Tiempo-, Dante, director de títulos como 'Aullidos', 'Pequeños guerreros', 'The Twilight Zone' o 'Piraña', recuerda con ironía: "Ya saben lo que sucedería cuando los Gremlins entraran en la Casa Blanca y tomaran el control y trataran a Donald Trump de la misma manera que tratan a otras personas".

Ha admitido que precisamente en 'Gremlins' hay un personaje inspirado en Trump, Daniel Clamp, que es un promotor inmobiliario que es el villano aparente, y es una combinación de Donald Trump y Ted Turner porque tenía que ser dueño de una estación de cable.

Interpretó este personaje John Glover, que "resaltó el aspecto de niño grande y sobredimensionado de él y lo hizo bastante agradable, lo cual no era la intención, pero en realidad funcionó mejor para la película", pero - dice- "no creo que eso contribuyera a que Trump acabara siendo presidente".

Dante, en 1997 estrenó el filme televisivo 'La Segunda Guerra Civil', con Beau Bridges y James Coburn. Dice que fue "increíblemente premonitoria", una de las películas favoritas que ha hecho: "Si yo fuera dueño de una cadena, la programaría y diría: "Vean esta película porque esto es lo que les está pasando ahora mismo".

De todos modos, se muestra escéptico sobre el poder del cine en la sociedad, porque "después de 'Dr. Strangelove' el mundo se tendría que haber desarmado y no lo hizo".

Volviendo a Trump, piensa Dante que "hay muchas cosas oscuras sucediendo ahora mismo y muchos que no responden para no arriesgar su dinero y le dan lo que quiera para que los deje en paz, por ejemplo, las universidades, que acceden a enseñar filosofía de derechas para que les devuelvan las subvenciones, en lo que es un chantaje".

Su esperanza es que un día la gente diga que no puede soportar más, que "Trump no es un rey, aunque él lo crea y no tiene los derechos que dice tener, y no puede llevarse a la gente de las calles con gente enmascarada como si fuera Alemania Oriental porque es ilegal".

Al igual que las películas de terror, que se basan en el miedo, ve Dante que "lo que está dirigiendo Estados Unidos ahora mismo es el miedo, y va camino de convertirse en algo como Hungría, una democracia solo de nombre".

En la conversación, Dante extiende ese escepticismo a las posibilidades de la inteligencia artificial: "La IA está creando a partir de su vasto depósito de lo que hicieron otros antes, pero nunca será una persona haciendo una película. Puede ser brillante, convincente, pero no tiene punto de vista, es estrictamente plana, a diferencia de si la hace una persona".

Y añade: "Me preocupa que la IA vaya a tomar el control, porque no solo va a costar puestos de trabajo, sino que va a generar una gran cantidad de producto impersonal".

Aunque inicialmente no se decanta por ninguna de sus películas, porque todas son "como hijos a los que quieres por igual", finalmente Dante señala que con la que más se divirtió fue 'El chip prodigioso', porque "el elenco era muy divertido y la idea de una persona dentro de la otra y hablándole durante toda la película y poder tener a los actores improvisando entre ellos en pantalla simplemente hizo que fuera muy divertido, como también lo fue 'Gremlins 2'".

Dante siente que perdió la oportunidad de haber dirigido un western, aunque llegó a hacer un cortometraje para Showtime con el actor Brian Keith.

De sus inicios con Roger Corman, como tantos otros directores de su generación, recuerda que la principal enseñanza fue la "eficiencia" porque hacía películas con un presupuesto muy bajo, pero recalca: "todo lo que aprendimos de él lo volvimos a practicar, incluso cuando hicimos películas con presupuestos más grandes". EFE.