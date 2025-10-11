La RDC acusa al rebelde M23 de cometer cientos de asesinatos y violaciones en septiembre

El M23 "continúa cometiendo actos criminales en las zonas bajo su ocupación, multiplicando las agresiones contra la autoridad tradicional, las violaciones masivas de derechos humanos, los abusos contra civiles, la extorsión organizada en los sectores educativo y sanitario y las prácticas sistemáticas de depuración social y desestabilización institucional", señaló en un comunicado el Ministerio del Interior de la RDC.

Las autoridades congoleñas acusaron a los rebeldes de perpetrar arrestos "arbitrarios en condiciones inhumanas", llevar a cabo cientos de secuestros y reclutamientos forzosos e incendiar viviendas y perpetrar saqueos.

Según el comunicado, los milicianos también han establecido impuestos sobre las matrículas escolares, hospitales públicos y privados y orfanatos, lo que "dificulta el acceso a la atención médica y pone en peligro la vida de los enfermos".

La violencia no se detiene sobre el terreno pese a las conversaciones de paz auspiciadas por Catar entre el Gobierno congoleño y el M23, que está previsto que se reanuden a principios de la próxima semana tras la firma de una declaración de principios entre las partes en Doha el pasado 19 de julio.

El conflicto del M23 se intensificó a finales del pasado enero, cuando la milicia capturó Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte; y posteriormente avanzó sobre Bukavu, capital de la vecina Kivu del Sur, ambas ricas en recursos minerales usados en teléfonos móviles y vehículos eléctricos.

Desde 1998, el este congoleño vive sumido en un conflicto marcado por la presencia de milicias rebeldes y enfrentamientos con el Ejército, pese al despliegue de la misión de la ONU (Monusco).