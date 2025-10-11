Los gazatíes podrán regresar por el cruce con Egipto por primera vez desde octubre de 2023

Jerusalén, 11 oct (EFE).- Por primera vez desde que comenzó la ofensiva israelí en Gaza en octubre de 2023, se permitirá el regreso de residentes a Gaza a través del cruce sureño de Rafah con Egipto, según informaron a EFE responsables de seguridad israelíes este sábado, que no detallaron cuándo ocurrirá eso.