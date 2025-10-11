Ministro de Interior de Venezuela dice que las armas "las tiene el pueblo" ante "amenazas"

En una transmisión del canal estatal VTV, el ministro expresó que, si bien el Estado tiene "el monopolio de las armas del país", actualmente estas "las tiene el pueblo de Venezuela, garante legítimo de la soberanía y de la independencia" nacional, como parte, explicó, de las acciones de "despliegue y preparación" de las últimas semanas.

"El mundo debe saber que, por muchas amenazas, por mucho asedio, por muchas persecuciones, por muchos ataques a la patria de (Simón) Bolívar, pase lo que pase, nosotros venceremos. ¡Que viva la patria! (...) Aquí están, hombres y mujeres sencillos, hombres y mujeres con su fusil al hombro, con su fusil al pecho, a defender la patria, con su escopeta, con su cuchillo, con su lanza", agregó.

Cabello hizo estas declaraciones en el estado Monagas (este), donde este sábado se puso en marcha, así como en Anzoátegui y Bolívar, el plan de defensa denominado 'Independencia 200', a fin de continuar con la preparación del pueblo, de los cuerpos policiales y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para "enfrentar las distintas amenazas que sobre la patria se ciernen", según el ministro.

El funcionario hizo un llamado a la "resistencia activa y prolongada", así como a estar "en ofensiva permanente", debido a que, advirtió, el "enemigo imperialista ha decidido enfilar todas sus armas contra la patria".

Según el presidente Nicolás Maduro, las llamadas Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI) se activarán "día por día" y "estado por estado" para el desarrollo de 'Independencia 200', como se ha hecho desde el miércoles en las regiones costeras Carabobo, La Guaira, Aragua, Falcón y Zulia, a las que se suman Anzoátegui y Monagas, también con salida al Caribe, y Bolívar (sur, fronteriza con Brasil).

El viernes, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, indicó que se realizan ejercicios en cumplimiento de 27 tareas "contra la campaña aérea y el desgaste sistemático" de EE.UU. y, además, para "evitar la parálisis estratégica" en Venezuela.

Entre las tareas, señaló, está "comprobar las reservas alimenticias, la disponibilidad hospitalaria, el uso de radios comunitarias y de todos los medios de comunicación disponibles".

Además, "la defensa de ciudades y la defensa y protección de direcciones de aproximación que lleven a esas principales ciudades en todo el territorio nacional", así como la "ejecución de patrullajes marítimos en puertos", agregó.

EE.UU. defiende su despliegue como una operación contra el supuesto narcotráfico procedente de la nación suramericana, mientras que el Ejecutivo de Maduro insiste en que se trata de una "amenaza" para propiciar un "cambio de régimen".