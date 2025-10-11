Muere un civil ruso en Kursk tras el ataque de un dron ucraniano

"El Ejército ucraniano atacó hoy con un dron un camión en la aldea Biriukovka del distrito Bolshesoldatski. Lamentablemente, a consecuencia del impacto en el lugar de los hechos murió el conductor del vehículo, de 58 años", escribió en Telegram.

Jinshtein expresó sus condolencias a los familiares de la víctima y llamó a los habitantes de la región a tener sumo cuidado y no regresar a los territorios cercanos a la frontera mientras no sean seguros.

Las regiones fronterizas de Kursk y Bélgorod han sido las más afectadas desde el comienzo de la guerra, debido los permanentes ataques ucranianos con drones, artillería y misiles.