Nuevos choques entre policía y manifestantes en una marcha por Palestina en Pakistán

La movilización fue convocada por el partido islamista radical Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP) bajo el lema 'Marcha del Millón por Al Aqsa', en referencia a la mezquita de Jerusalén, y se inició ayer en solidaridad con el pueblo palestino y contra las intervenciones israelíes en los territorios ocupados.

La mezquita de Al Aqsa, en el territorio palestino ocupado por Israel, es uno de los lugares más sagrados para los musulmanes.

"Los manifestantes han llegado a Sheikhupura (a 50 kilómetros de Lahore) con un número estimado de 2.000 personas", dijo a EFE este sábado el responsable del control policial en Lahore, Waqar Hussain.

Sin embargo, el número real de personas asistentes está lejos de la estimación oficial, según analistas.

Los manifestantes están tomando la carretera Grand Trunk Road en Sheikhupura, en la provincia de Punjab, que atraviesa varias ciudades, lo que aumenta la posibilidad de que más personas se unan a la marcha hacia Islamabad.

En el distrito de Gujrat, las autoridades locales cavaron trincheras anoche alrededor de la carretera para impedir que la marcha siga a delante, según informó el periódico Dawn.

En la capital, las autoridades han cerrado las carreteras que conducen a la embajada estadounidense.

El TLP ha afirmado que 16 simpatizantes han muerto y cincuenta han resultado heridos hasta el momento en enfrentamientos con la policía y con agentes de la fuerza paramilitar Rangers.

Sin embargo, la policía ha negado estas afirmaciones.

Ayer, el jefe del TLP, Saad Rizvi, pronunció un sermón ante la multitud en Lahore instando a los simpatizantes seguir avanzando hacia Islamabad. Un vídeo compartido por el partido muestra a la policía lanzando gases lacrimógenos contra los manifestante.

Dawn reportó que al menos tres vehículos policiales fueron confiscados.

El viceministro del Interior, Talal Chaudhry, dijo anoche en una conferencia de prensa en Islamabas que no había espacio para que grupos chantajearan a otros, utilizaran turbas o la violencia para lograr satisfacer sus demandas.

Chaudhry detalló que se han identificado cientos de sospechosos de planear actos violentos y que el gobierno provincial de Punjab ya ha realizado arrestos.

"Para el Gobierno, detener a unas 2.000 personas no es un problema, pero se ha tomado la decisión política de utilizar la mínima fuerza", añadió el viceministro.

La manifestación tiene lugar tres días después de que Israel y Hamás firmaran un acuerdo de paz para Gaza, un plan impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

El TLP tiene un largo historial de protestas masivas que a menudo se tornan violentas, principalmente en defensa de las estrictas leyes contra la blasfemia que rigen en Pakistán.