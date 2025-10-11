Rusia derriba 42 drones ucranianos de ala fija sobre seis regiones

Según el mando ruso, durante la noche fueron abatidos 42 drones, de los cuales 19 fueron destruidos sobre la región de Volgogrado; quince, sobre Rostov.

También fueron derribados tres drones sobre la región de Uliánovsk, dos de Voronezh, dos en la república de Baskortostán y uno sobre Sarátov.

En los últimos días Rusia y Ucrania han intercambiado ataques contra infraestructuras energéticas, alcanzando los bombardeo rusos prácticamente todo el territorio ucraniano.

Ante ello, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha ordenado incrementar las capacidades del país para golpear al enemigo a larga distancia.

