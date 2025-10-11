Secretario de Estado vaticano espera que el Nóbel de la Paz a Machado "ayude al país"

"Espero que esta decisión sobre María Corina realmente ayude al país. Que ayude al país a recuperar la serenidad, a redescubrir el camino de la democracia y a la cooperación entre todos los partidos políticos", dijo el "número dos" del Vaticano anoche al margen de un acto en declaraciones recogidas por los medios vaticanos.

Parolin conoce muy bien Venezuela, tras haber sido nuncio entre 2009 y hasta 2013, cuando el papa Francisco le llamó al Vaticano para que fuera el secretario de Estado.

El Comité Noruego del Nobel escogió a Machado "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela".