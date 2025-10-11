Seychelles vota en la última jornada de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales

Los colegios electorales abrieron a las 07:00 hora local (05:00 GMT) y cerrarán a las 19:00 (17:00 GMT) en todo el archipiélago, compuesto por 115 islas del océano Índico, al noroeste de Madagascar, donde el traslado de urnas por barco o avión obliga a extender el proceso durante tres jornadas.

En imágenes difundidas por medios locales podía verse a decenas de ciudadanos haciendo fila en los colegios electorales, algunos esperando desde las 5.30 (3.30 GMT) de la madrugada, si bien en algunos centros apenas se veía presencia de votantes.

Ramkalawan y Herminie ya depositaron su voto en la Escuela Secundaria de Belonie y en el distrito de la Rivière Anglaise, respectivamente, ambos en la capital del país, Victoria, situada en la isla de Mahé, donde reside el 90 % de los 102.612 habitantes de Seychelles, según datos oficiales.

Hacia las 10.00 (08.00 GMT), la prensa seychellense reportaba una participación de cerca del 24 %.

En la primera vuelta, celebrada entre el 25 y el 27 de septiembre, Herminie, del partido Unido de Seychelles (US, en inglés), obtuvo el 48,8 % de los votos válidos (30.736 papeletas), frente al 46,4 % de Ramkalawan, líder del Partido Nacional de Seychelles (SNP) y actual jefe de Estado, según la Comisión Electoral de Seychelles (ECS).

Unos 77.045 votantes -la mayoría de ellos, en Mahé- están convocados nuevamente a las urnas para elegir al próximo presidente del país durante los siguientes cinco años.

Durante la primera vuelta de los comicios generales, el US logró la mayoría parlamentaria al asegurar 19 de los 34 escaños de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral), mientras que la coalición oficialista de la Alianza Democrática de Seychelles -a la que pertenece el SNP- consiguió 15 asientos.

Ramkalawan, de 64 años, líder fundador del SNP y quinto presidente del país, busca renovar su mandato para completar las reformas económicas, sociales y turísticas pendientes tras la pandemia de covid-19, como reducir la tasa de pobreza y ampliar la clase media.

Herminie, de 61 años, del US, apuesta por reformas relacionadas a reforzar la libertad de prensa, transparencia en la declaración de bienes de los políticos y sus familiares, junto a un programa de “reconciliación nacional” para víctimas de la represión que siguió al golpe de Estado de 1977.

También plantea reconstruir y modernizar el turismo, principal fuente de ingresos del país, mediante la eliminación de cargas impositivas.

Las elecciones están supervisadas por misiones internacionales de observación, entre ellas la de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC) y la conjunta de la Unión Africana (UA) y el Mercado Común para África Oriental y Austral (COMESA).

Seychelles, el país más pequeño de África en extensión y población, depende principalmente del turismo, y tiene la mayor renta per cápita del continente, con unos 17.000 dólares, según el Banco Mundial.