Un ataque israelí en el sur del Líbano deja al menos un muerto y siete heridos

Según la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) Israel lanzó un ataque aéreo contra maquinaria pesada en la localidad de Msayleh, en el sur del Líbano, que resultó en la muerte de una persona, que circulaba por el lugar en el momento del ataque.

Además, hay al menos otras siete personas heridas.

El presidente del Líbano, Joseph Aoun, ha condenado el ataque, que ha calificado de "flagrante agresión contra infraestructura civil sin ninguna justificación o incluso pretexto".

En un mensaje a través de la cuenta de la Presidencia en X, Aoun sostiene que "la gravedad de la reciente agresión" radica en que se produce después del acuerdo de alto el fuego en Gaza entre Israel y el grupo islamista Hamás.

Así, el mandatario se pregunta si Israel pretende trasladar el conflicto hacia el Líbano para "asegurar su sustento político mediante el fuego y la muerte".

Poco después del ataque, el Ejército israelí lanzó un comunicado en el que aseguró haber atacado "la infraestructura terrorista de Hezbolá en el sur del Líbano", sin mencionar a la persona fallecida que, según la ANN, era un civil.

Israel ha continuado atacando el territorio libanés prácticamente a diario pese al alto el fuego en vigor desde el pasado noviembre, intercalando bombardeos selectivos contra vehículos o viviendas, con campañas más amplias que dice dirigir contra infraestructura y almacenes de armas del grupo chií libanés Hizbulá.

Según recuentos de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al menos 103 civiles han muerto en el Líbano por ataques israelíes desde el alto el fuego.