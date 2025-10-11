Un ataque israelí en el sur del Líbano deja al menos un muerto y un herido

Según la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN), Israel lanzó un ataque aéreo contra maquinaria pesada en la localidad de Msayleh, en el sur del Líbano, que resultó en la muerte de una persona, que circulaba por el lugar en el momento del ataque.

Además, hay al menos otra persona herida.

"Durante el ataque se destruyó e incendió una gran cantidad de bulldozers y excavadoras, cortando completamente la carretera debido a los grandes daños", añade la información de la agencia libanesa.

Poco después del ataque, el Ejército israelí lanzó un comunicado en el que aseguró haber atacado "la infraestructura terrorista de Hezbolá en el sur del Líbano", sin mencionar a la persona fallecida que, según la ANN, era un civil.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Israel ha continuado atacando el territorio libanés prácticamente a diario pese al alto el fuego en vigor desde el pasado noviembre, intercalando bombardeos selectivos contra vehículos o viviendas, con campañas más amplias que dice dirigir contra infraestructura y almacenes de armas del grupo chií libanés Hizbulá.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según recuentos de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al menos 103 civiles han muerto en el Líbano por ataques israelíes desde el alto el fuego.