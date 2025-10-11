Venezuela felicita a Kim Jong-un por el 80 aniversario del Partido de los Trabajadores

En un comunicado, el Ejecutivo venezolano dijo unirse "al júbilo del pueblo coreano, que celebra ocho décadas de firmeza revolucionaria, dignidad nacional y defensa inquebrantable de su soberanía, bajo los principios de independencia y justicia social que le han inspirado y le han permitido la construcción de un modelo político y social propio".

"Ambas naciones hemos tejido, a lo largo de los años, una relación de amistad sólida, respeto mutuo y cooperación solidaria, basada en ideales compartidos de independencia, paz y justicia", aseguró.

En ese sentido, la Administración de Nicolás Maduro reiteró "su voluntad de continuar fortaleciendo" la relación, en favor del bienestar de los "pueblos y la consolidación de un mundo multicéntrico y pluripolar".

Caracas aseguró en el texto que una delegación venezolana estuvo presente en los actos de conmemoración en Corea del Norte.

Durante un evento multitudinario en Pionyang, Kim se comprometió a convertir a su país en "una tierra más próspera y hermosa, y en el mejor paraíso socialista del mundo, con el convencimiento", dijo, de que "la gente apoya" a su partido.

El líder norcoreano resaltó la "presión constante" y las "amenazas de agresión por parte de fuerzas externas" a las que hizo frente el partido desde su formación, según la agencia estatal de noticias norcoreana KCNA.

Kim estuvo rodeado en el acto de la cúpula gubernamental y de dignatarios extranjeros, entre ellos el primer ministro chino, Li Qiang, y el expresidente ruso Dmitri Medvédev.