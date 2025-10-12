Abren los centros electorales para los comicios municipales en Portugal

Los centros electorales iniciaron su actividad a las 08.00 hora local (07.00 hora GMT) y cerrarán a las 19.00 hora local (18.00 hora GMT) en Portugal peninsular y en Madeira, mientras que lo harán sesenta minutos más tarde en el archipiélago atlántico de las Azores por encontrarse en un huso horario diferente.

En estos comicios, van a renovarse 308 alcaldías, 308 asambleas municipales y 3.221 asambleas de freguesía, que es una subdivisión de los municipios que se corresponde con las antiguas parroquias civiles. A estas se suman 37 freguesías, que por tener menos de 150 electores, decidirán su distribución de poder en plenos de ciudadanos.

Tras haber logrado el tercer puesto en las pasadas legislativas en número de votos y quedar segundo en cifra de escaños en el Parlamento, el gran interrogante de esta votación es el comportamiento electoral de Chega, que no controla actualmente ningún ayuntamiento.

En las dos grandes ciudades del país, Lisboa y Oporto los principales favoritos son del Partido Socialista (PS) y el Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha) y en ambos casos los últimos sondeos daban un empate técnico entre candidatos.

En la capital, el alcalde conservador Carlos Moedas se bate en la carrera por la reelección con la exministra socialista Alexandra Leitão, mientras que en la principal ciudad del norte del país la disputa es entre el también exministro Pedro Duarte, del PSD, y el ex eurodiputado del PS Manuel Pizarro.