Airfrance anuncia la suspensión de sus vuelos a Madasgascar por "razones de seguridad"

París, 12 oct (EFE).- La compañía aérea Airfrance anunció este domingo la suspensión de sus vuelos entre París y Antananarivo, capital de Madasgascar, por "razones de seguridad" debido al intento de golpe de Estado denunciado por el Gobierno de este país del sureste de África.