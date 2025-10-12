Centroderecha va delante en municipales en Portugal y Chega va tercero con 51 % escrutado

Con ese porcentaje de papeletas computado, el PSD, que es uno de los socios del Gobierno del primer ministro Luís Montenegro, obtiene el 36,41 % de los sufragios (348.405), ganando en 23 alcaldías, seguido del Partido Socialista, que obtiene el dominio de 22, con el 34,58 % de los apoyos (330.842 votos).

El partido de ultraderecha Chega va tercero con 8,39 % de los sufragios (80.321 votos) y de momento no gana en ningún ayuntamiento.

En las últimas elecciones locales celebradas en el país ibérico en 2021, los socialistas fueron los triunfadores, al ganar 148 alcaldías de municipios, seguidos del PSD, que logró 103, y el Partido Comunista Portugués (PCP), que logró 19.

Chega quedó cuarto sin ninguna alcaldía.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy