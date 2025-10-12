Cierran los centros electorales de Portugal peninsular y Madeira en jornada de municipales

Los centros en la parte continental del país y en el archipiélago madeirense terminaron su actividad a las 19.00 hora local (18.00 hora GMT), después de abrir a las 08.00 hora local (07.00 hora GMT), mientras que en Azores lo harán sesenta minutos más tarde por encontrarse en un huso horario diferente.

En estos comicios, casi 9,3 millones de portugueses estaban llamados hoy a las urnas para renovar 308 alcaldías, 308 asambleas municipales y 3.221 asambleas de freguesía, que es una subdivisión de los municipios que se corresponde con las antiguas parroquias civiles. A estas se suman 37 freguesías, que por tener menos de 150 electores, decidirán su distribución de poder en plenos de ciudadanos.

Según datos de la Secretaría General del Ministerio de Administración Interna (del Interior), la participación fue del 43,42 % hasta las 16.00 hora local de Portugal peninsular (15.00 hora GMT), una cifra ligeramente superior al 42,34 % registrado en los comicios locales de 2021 hasta esa hora.

La jornada de hoy transcurrió con normalidad y sin apenas incidentes, dijo a EFE el portavoz de la Comisión Electoral, André Wemans.

El gran interrogante de esta votación es el comportamiento electoral del partido de ultraderecha Chega, que no controla actualmente ningún ayuntamiento, tras haber logrado el tercer puesto en las pasadas legislativas en número de votos y quedar segundo en cifra de escaños en el Parlamento.

En las dos grandes ciudades del país, Lisboa y Oporto, los principales favoritos son del Partido Socialista (PS) y el Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha) y en ambos casos los últimos sondeos daban un empate técnico entre candidatos.

En la capital, el alcalde conservador Carlos Moedas se bate en la carrera por la reelección con la exministra socialista Alexandra Leitão, mientras que en la principal ciudad del norte del país la disputa es entre el también exministro Pedro Duarte, del PSD, y el ex eurodiputado del PS Manuel Pizarro.