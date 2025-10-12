Colombia anuncia que atenderá "crisis humanitaria" de 40 ciudadanos detenidos en Venezuela

El viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo Jassir, se reunió en el municipio fronterizo de Villa del Rosario, en el departamento del Norte de Santander (este), con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, autoridades locales y familiares de los detenidos, quienes alertaron sobre las presuntas violaciones a los derechos humanos de sus allegados.

En el encuentro, celebrado en el Centro Nacional de Atención a Frontera (Cenaf), se acordó que la Cancillería volverá a plantearle al presidente, Gustavo Petro, y a la canciller, Rosa Villavicencio, la necesidad "inaplazable" de reunirse con los familiares de los connacionales retenidos en Venezuela.

Asimismo, se definió que el próximo jueves, 16 de octubre, compartirán un "borrador de misión humanitaria para establecer canales de difusión y alcance en Venezuela".

El documento en que se reflejaron esos compromisos fue firmado por el viceministro Jaramillo, el personero de Villa del Rosario, Óscar Eduardo Cabrales, y varios de los familiares presentes.

Ayer, un grupo de familiares de los detenidos se manifestó en el puente internacional Simón Bolívar, que conecta Cúcuta con San Antonio del Táchira, para exigir su liberación y denunciar las condiciones de reclusión en las que se encuentran, pues aseguraron que no han tenido acceso a procesos judiciales regulares ni comunicación con sus familias.