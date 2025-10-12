Colonos israelíes queman un coche en la "última ciudad cristiana de Cisjordania"

Según la fuente, un grupo de colonos irrumpió al amanecer en la localidad, conocida como "la última ciudad cristiana de Cisjordania", y quemó deliberadamente el vehículo, destruyéndolo por completo.

El ataque se enmarca en una creciente ola de violencia de los colonos contra comunidades palestinas en la región.

Ayer, los colonos atacaron a varios agricultores palestinos mientras recogían aceitunas en distintas zonas de Cisjordania, coincidiendo con la temporada anual de cosecha, según Wafa.

En la gobernación de Salfit, alrededor de veinte personas fueron agredidas; los colonos destruyeron varios vehículos y dispararon al aire para obligarlos a abandonar sus tierras.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Incidentes similares se registraron en Burqa, al norte de Ramala, y en Jurish, Aqraba y Qablan, al sur de Nablus, donde, según medios palestinos, los colonos actuaron bajo la protección del Ejército israelí e impidieron a los agricultores continuar la cosecha.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El viernes, varios colonos atacaron los campos de Beita, al sur de Nablus, y dejaron al menos treinta heridos por disparos y golpes, provocando incendios en cerca de quince vehículos, según publicó Wafa.