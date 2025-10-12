Condenan a cuatro años a funcionaria de Migración por sobornos en aeropuerto de Bogotá

Bogotá, 12 oct (EFE).- Una funcionaria de Migración Colombia, identificada como Leidy Marcela Quinche, fue condenada a cuatro años y tres meses de prisión por pedir dinero a viajeros en los filtros migratorios del aeropuerto El Dorado de Bogotá, informó este domingo la Fiscalía.