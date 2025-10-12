Conservador PSD y sus coaliciones suman 81 alcaldías en Portugal con el 82 % computado

Lisboa, 12 oct (EFE).- El Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha) y las coaliciones que integra suman el control de 80 municipios con el 82,08 % de los votos computados en las elecciones municipales en Portugal, por delante de los socialistas y del ultraderechista Chega.