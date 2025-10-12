Costa representará a la UE durante la firma de paz en Gaza celebrada este lunes en Egipto

"El presidente Costa ha aceptado la invitación del presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sissi, y del presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, para asistir a la «Cumbre de Sharm el Sheij por la Paz» el lunes 13 de octubre", afirmó una portavoz del presidente del Consejo.

"(Costa) representará a la Unión Europea en la ceremonia del Plan de Paz para Oriente Medio", añadió.

La cumbre contará, además, con la participación de líderes de más de 20 países, de los cuales han confirmado, entre otros, el español Pedro Sánchez, el francés Emmanuel Macron y el británico Keir Starmer.

Este viernes, tras el acuerdo alcanzado entre el grupo palestino Hamás e Israel para implementar la primera parte del plan de paz para Gaza auspiciado por Trump, entró en vigor el alto el fuego y las tropas israelíes se retiraron de las urbes gazatíes en dirección a otras partes acordadas del enclave.

"El plan ofrece una oportunidad real de construir una paz justa y sostenible, y la UE se compromete plenamente a apoyar estos esfuerzos y a contribuir a su aplicación", añadió la portavoz en un mensaje de texto.

Esta primera fase contempla asimismo la entrada de más ayuda humanitaria a Gaza y la devolución de los rehenes israelíes a cambio de prisioneros palestinos, por lo que la milicia islamista de Hamás tiene hasta el mediodía del lunes hora local (09:00 GMT) para liberar a todos los cautivos, tanto vivos como muertos, que todavía siguen en la Franja.

Costa tenía previsto viajar a Dublín para mantener una reunión con el primer ministro Micheál Martin, la cual "reprogramarán para una fecha posterior", dijo la portavoz.