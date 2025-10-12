Cuba condecora a jefe del Ejército de Nicaragua con la orden Playa Girón

La distinción fue entregada al general nicaragüense por el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de Cuba, el general de cuerpo de Ejército, Álvaro López Miera, durante su visita a La Habana esta semana en un acto al que asistieron altos oficiales de las dos instituciones armadas.

En la ceremonia se destacaron "los méritos militares y revolucionarios" del general Avilés en "la lucha contra la dictadura somocista, defensa del país y preservación de la paz y estabilidad de Nicaragua", refiere un reporte de la agencia Prensa Latina.

El alto cargo militar del país centroamericano agradeció la "significativa condecoración" en nombre de su pueblo y de los miembros del Ejército nicaragüense y expresó "su compromiso de continuar el fortalecimiento" de las relaciones entre ambas instituciones castrenses.

La orden Playa Girón es otorgada por el Gobierno cubano a ciudadanos nacionales o extranjeros que se hayan destacado en "las luchas contra el imperialismo, el colonialismo o el neocolonialismo", y a quienes hayan realizado "grandes hazañas por la paz y el progreso de la humanidad", señala la nota.

Durante su estancia, el alto cargo militar del país centroamericano fue recibido por el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, quien resaltó que su visita "contribuirá a fortalecer, ampliar, consolidar las históricas relaciones entre Cuba y Nicaragua".

Esta es la quinta visita del general Avilés a Cuba, donde se formó en la escuela militar Antonio Maceo.

Según indicó el Ejército de Nicaragua en una declaración, la agenda de esta visita de su comandante en jefe contemplaba formalizar el mecanismo bilateral de colaboración en materia de defensa, seguridad y cooperación técnico-militar.

El general Avilés, de 68 años, que tomó posesión de su cuarto mandato consecutivo, esta vez por seis años, como comandante en jefe del Ejército, es un exguerrillero sandinista que fue jefe del Estado Mayor General entre 2005 y 2010, jefe de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia militar (1998-2005).