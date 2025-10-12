Cubren estatua de reina Isabel y Colón en España como protesta contra Día de la Hispanidad

Los activistas desplegaron una bandera 'Wiphala', con un diseño que representa la unidad de los pueblos originarios de Latinoamérica, y colocaron una tela con el lema "12 de Octubre: Descolonización ya", informaron desde la organización Fridays For Future Granada en una nota.

España celebra el 12 de octubre su Fiesta Nacional, el día en que Colón llegó a América, que en el país se conoce también como "día de la Hispanidad".

Los activistas sostienen que la decisión de fechar el día en que España "descubrió América" como día de la Hispanidad es un "indicativo" de que la sociedad sigue enorgulleciéndose de "la explotación" de otros pueblos y de sus recursos aún hasta hoy.

Así, defienden que ni se descubrió un continente que ya existía, ni se conquistaron sus tierras, puesto que "con violencia y crueldad", añaden, se impuso un régimen de saqueo que "aún prosigue".

El 12 de octubre, aseguran, representa el inicio del "mayor genocidio" de la historia con más de 80 millones de seres humanos asesinados y al menos 20 millones esclavizados.

Las activistas piden que se escuchen a los pueblos originarios, quienes reclaman "compensación histórica" por el oro, el agua, las vidas y los recursos que "saquean ese continente hasta hoy" y demandan "justicia" por la "persecución y muerte" de los defensores de la tierra.