El Gobierno gazatí amnistiará a población que se unió a bandas pero no cometió asesinatos

"El Ministerio del Interior y Seguridad Nacional anuncia la apertura al arrepentimiento y la amnistía general para todos aquellos que se unieron a estas bandas, pero no participaron en la comisión de asesinatos", anunció la institución en un comunicado.
Interior aseguró que estas bandas "se aprovecharon del caos durante la guerra y cometieron actos ilegales" como atacar propiedades ciudadanas o robar ayuda humanitaria.
"A algunas de esas bandas se unieron a individuos que no tenían las manos manchadas de sangre y que no participaron en asesinados ni crímenes", especificó el ministerio, asegurando que la amnistía general se aplicará a estas personas.
El Gobierno gazatí llamó a quienes participaran en estas bandas a entregarse a los servicios de seguridad en un plazo de una semana, desde el lunes 13 de octubre hasta la tarde del 19. "Esto permitirá la resolución de su situación jurídica y de seguridad y el cierre definitivo de sus expedientes", añadió.
Interior apuntó que quienes no se entreguen o continúen actuando contra la ley serán sujetos de "medidas firmes".
Durante los dos años de ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza, que ha matado a más de 67.000 gazatíes, muchos habitantes del enclave tomaron parte en el saqueo a los camiones de organizaciones internacionales con ayuda humanitaria, algo que se convirtió en una práctica normalizada entre la población con tal de acceder a comida.