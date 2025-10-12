El líder opositor Patrick Herminie gana las elecciones presidenciales en Seychelles

Según la comisión, Herminie obtuvo un 52,7 % del sufragio (34.389 votos), frente al 47,3 % (30.823 votos) conseguido por Ramkalawan, en la votación celebrada los días 9, 10 y 11 de octubre.

En declaraciones posteriores, el vencedor, del partido Unido de Seychelles (US, en inglés), se mostró "profundamente honrado por la confianza" que el pueblo ha depositado en él.

"Nos pondremos manos a la obra de inmediato para poner en práctica nuestro programa electoral (...) y para aplicar las medidas prometidas en los primeros 100 días con el fin de tener una dirección clara para fortalecer nuestra economía, reducir el coste de la vida y reconstruir la confianza de los servicios públicos", afirmó Herminie.

"Hoy marca un nuevo comienzo y una nueva dirección, que beneficiará a nuestra nación en los años venideros (...) Prometo ser el presidente de todos los seychellenses", añadió.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con la victoria del opositor, regresa al poder el histórico US, que gobernó el país durante más de cuatro décadas, entre 1977 y 2020, antes de perder el poder frente al Partido Nacional de Seychelles (SNP), de Ramkalawan.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Herminie, de 61 años, se presentó a las elecciones con un programa centrado en reformas relacionadas a reforzar la libertad de prensa, la transparencia en la declaración de bienes de los políticos y sus familiares y la “reconciliación nacional” para víctimas de la represión que siguió al golpe de Estado de 1977.

También plantea reconstruir y modernizar el turismo, principal fuente de ingresos del país, mediante la eliminación de impuestos.

El resultado de las elecciones se decidió en una segunda vuelta después de que ningún candidato lograra más del 50 % de los votos en la primera, celebrada el pasado septiembre.

La votación en ambos casos transcurrió en calma en todo el archipiélago, compuesto por 115 islas del océano Índico, al noroeste de Madagascar, donde el traslado de urnas por barco o avión obliga a extender el proceso durante tres jornadas.

Unos 77.045 votantes -la mayoría de ellos, en la isla Mahé, que acoge la capital, Victoria, y el 90 % de los 102.612 habitantes de Seychelles- estaban convocados a las urnas para elegir al próximo presidente del país durante los siguientes cinco años.

Durante la primera ronda, el US logró la mayoría parlamentaria con 19 de los 34 escaños de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral), mientras la coalición oficialista Alianza Democrática de Seychelles -a la que pertenece el SNP- consiguió 15 asientos. Así, el partido Herminie controlará tanto la Presidencia como el Parlamento.

Seychelles, el país más pequeño de África en extensión y población, depende principalmente del turismo, y tiene la mayor renta per cápita del continente, con unos 17.000 dólares, según el Banco Mundial.