El nuevo sistema de control de fronteras de UE empieza a funcionar en aeropuerto de Madrid

Madrid, 12 oct (EFE).- El nuevo Sistema Europeo de Entradas y Salidas (EES, siglas del inglés 'Entry Exit System') para registrar digitalmente a personas extranjeras que entren al espacio Schengen se activó este domingo por vez primera en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el más grande de España.